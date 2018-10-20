Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве в Турции

PanARMENIAN.Net - Генеральный прокурор Саудовской Аравии признал смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

По его словам, к смерти привела драка между журналистом и находящимися в консульстве людьми, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al-Ekhbariya.

Сообщается, что 18 подданных Саудовской Аравии были задержаны, от должностей освобождены королевский советник Сауда аль-Кахтани и замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После визита в консульство журналист перестал выходить на связь. Невеста Хашкаджи в день исчезновения в течение пяти часов ждала его у здания консульства, после этого ей сообщили, что журналист уже ушел.

Власти Саудовской Аравии настаивали на том, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. В здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.