eBay подала в суд на Amazon за «незаконное переманивание продавцов»
20 октября 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания eBay подала иск в окружной суд штата Калифорния против Amazon.com, заявив, что крупнейший в США онлайн-ритейлер незаконно отбирает у нее продавцов.
Как утверждает истец, представители Amazon.com завели свои аккаунты членов сети продавцов eBay и через внутренний сервис обмена сообщениями M2M вышли на связь с другими продавцами, торгующими на платформе eBay. При этом они нарочно вводили при оформлении аккаунтов такие данные, чтобы система eBay не могла установить их принадлежность к Amazon, пишет «Ъ».
Затем, утверждает истец, представители Amazon просто переманивали в свою компанию лучших продавцов eBay, что нарушает правила использования M2M и работы на платформе eBay.
В связи с этим eBay обвиняет Amazon в умышленном вмешательстве в договорные и экономические отношения компании с продавцами, а также в мошенничестве и в нарушении уголовного кодекса, а также делового и профессионального кодекса штата Калифорния. Истец требует суда присяжных, решения о запрещении противозаконной деятельности со стороны Amazon, а также материального возмещения и наложения штрафа.
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