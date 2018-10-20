Трамп и Путин могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине

PanARMENIAN.Net - Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе. Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов представитель администрации США высокого ранга.

«Есть пара возможностей, включая (саммит) Группы двадцати в Буэнос-Айресе или (военный) парад в Париже в ознаменование (100-летия) перемирия (в Первой мировой войне). Более вероятно, видимо, на (встрече в верхах) «двадцатки», - заявил представитель исполнительной власти США, комментируя перспективы новых личных встреч Путина и Трампа, пишет ТАСС.

«И приглашение президента Трампа нанести визит в Вашингтон, направленное президенту Путину, все еще остается в силе», - уточнил этот высокопоставленный представитель администрации США.

Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоятся 11 ноября. Саммит Группы двадцати пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не исключает в обозримой перспективе новых встреч Путина и Трампа. Однако пока этот вопрос не ставится в практической плоскости ни одной стороной, подчеркнул Песков.