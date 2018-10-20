Освобождены 6 захваченных ИГ в Сирии заложников

PanARMENIAN.Net - Шестеро из похищенных террористами группировки «Исламское государство» (ИГ) 25 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии заложников освобождены.

Губернатор провинции Амир аль-Ишши сообщил, что были освобождены две женщины и четверо детей. «Остальные будут освобождены в ближайшем будущем»,— заверил он, пишет «Ъ».

25 июля ИГ провело в Эс-Сувейде серию терактов и захватило несколько селений. Сообщалось, что всего в плену у террористов оказались 17 мужчин, 30 женщин и детей. В августе появилась информация, что один из заложников был убит, его родственники получили видео казни. ИГ об убийстве заложника не сообщало.