Освобождены 6 захваченных ИГ в Сирии заложников
20 октября 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Шестеро из похищенных террористами группировки «Исламское государство» (ИГ) 25 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии заложников освобождены.
Губернатор провинции Амир аль-Ишши сообщил, что были освобождены две женщины и четверо детей. «Остальные будут освобождены в ближайшем будущем»,— заверил он, пишет «Ъ».
25 июля ИГ провело в Эс-Сувейде серию терактов и захватило несколько селений. Сообщалось, что всего в плену у террористов оказались 17 мужчин, 30 женщин и детей. В августе появилась информация, что один из заложников был убит, его родственники получили видео казни. ИГ об убийстве заложника не сообщало.
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