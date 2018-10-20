ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе свыше 80 раз
20 октября 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 14 по 20 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 500 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны НКР строго соблюдали режим перемирия и продолжили предпринимать шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 7 по 13 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов.
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