ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе свыше 80 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 14 по 20 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 500 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны НКР строго соблюдали режим перемирия и продолжили предпринимать шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 7 по 13 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 100 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов.