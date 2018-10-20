В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова

PanARMENIAN.Net - В течение десяти дней после выхода статьи издания BuzzFeed о вопросах спецпрокурора США Роберта Мюллера к Crocus Group Араза Агаларова компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов представительства. Об этом рассказал директор управления по региональному развитию Crocus, представитель компании в США Ираклий Кавеладзе, пишет РБК.

21 сентября Buzzfeed выпустил материал о том, что Мюллер заинтересовался денежными переводами между Агаларовым и Кавеладзе. По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовала попытка владельца Crocus Group перевести на счета представительства компании $3,3 млн 3 июня 2016 года, незадолго до 9 июня, когда адвокат Наталья Весельницкая встречалась с сыном будущего президента США Дональдом Трампом-младшим в Trump Tower (на этой встрече Весельницкая, по данным американских СМИ, передала компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон). Транзакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Кавеладзе сказал, что счета представительства Crocus Group в США были только в Union Bank. Издание направило запрос представителю этого банка.

По словам топ-менеджера Crocus, на сегодняшний день уже три банка отказали компании в открытии новых счетов. Он не раскрыл их названия. «Наша компания находится под реальной угрозой прекращения своей деятельности в США. И это только небольшая часть тех негативных последствий, которые явились результатом преступных действий представителя Минфина США», — добавил Кавеладзе.

Представительство Crocus Group в США занимается закупкой стройматериалов и оборудования для торговой сети «Твой Дом».

Ранее стало известно, что в США задержали сотрудницу Министерства финансов, которую подозревают в незаконной передаче данных журналисту BuzzFeed о финансовой активности посольства России в Вашингтоне, деятельности подозреваемой в шпионаже Марии Бутиной и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Эти сведения могли быть использованы для статьи о том, что спецпрокурор заинтересовался транзакциями Агаларова.

18 октября адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы Араза и Эмина Агаларовых, а также Кавеладзе, сказал, что это «возмутительное нарушение доверия» со стороны высокопоставленного сотрудника федерального правительства США. «Похоже, что незаконное поведение (властей) мотивировано циничной политической повесткой дня. Мы изучаем возможность судебного разбирательства в связи с ущербом, нанесенным моим клиентам», — заявил он РБК.

В апреле Национальный комитет Демократической партии США подал иск о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Ответчиками были указаны Россия, главное управление Генерального штаба, Агаларов-старший, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер, а также Манафорт.