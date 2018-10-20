Армянский Embry Tech - в топ-5 самых инвестируемых стартапов 2018 года
20 октября 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский стартап Embry Tech вошел в топ-5 самых инвестируемых стартапов 2018 года. Об этом сообщается на странице стартапа в Facebook.
«Мы с восторгом заявляем, что Embry Tech вошел в топ-5 из 74-х самых инвестируемых стартапов осени 2018 года университета Дрэйпера в Силиконовой долине», - говорится в сообщении.
Стартап нацелен на борьбу с сидячим образом жизни и избыточным весом.
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