Армянский Embry Tech - в топ-5 самых инвестируемых стартапов 2018 года

PanARMENIAN.Net - Армянский стартап Embry Tech вошел в топ-5 самых инвестируемых стартапов 2018 года. Об этом сообщается на странице стартапа в Facebook.

«Мы с восторгом заявляем, что Embry Tech вошел в топ-5 из 74-х самых инвестируемых стартапов осени 2018 года университета Дрэйпера в Силиконовой долине», - говорится в сообщении.

Стартап нацелен на борьбу с сидячим образом жизни и избыточным весом.