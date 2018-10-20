Армения - в тройке крупнейших экспортных рынков Грузии
20 октября 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения входит в тройку крупнейших экспортных рынков Грузии за 9 месяцев 2018 года.Об этом говорится в отчете Национального агентства статистики Грузии «Сакстат».
Так, крупнейшими экспортными рынками Грузии за данный период являются Азербайджан — 342,9 миллиона долларов, Россия — 314,6 миллиона долларов и Армения — 199,2 миллиона долларов. В первую десятку также вошли Турция, Болгария, Китай, США, Украина, Казахстан и Швейцария, пишет «Новости-Грузия».
В тройку лидеров по импорту в Грузию в январе-сентябре 2018 года входят: Турция — более 1 миллиона долларов (15,9% от всего объема импорта в Грузию), Россия — 675,6 миллиона долларов (10,1% от всего объема) и Китай — 647,9 миллиона долларов (9,7%).
Среди экспортируемых из Грузии товарных групп за девять месяцев 2018 года лидерство приходится на медные руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомобили.
За отчетный период экспорт из Грузии вырос на 25,7% и составил более 2,4 миллиарда долларов. Что касается импорта, то за девять месяцев 2018 года в страну завезли продукцию почти на 6,7 миллиардов долларов. Это на 19,1% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года.
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