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Президент Армении примет участие в Международном инвестиционном форуме в Женеве

Президент Армении примет участие в Международном инвестиционном форуме в Женеве
22 октября 2018 - 16:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян с 22 по 25 октября с рабочим визитом посетит Швейцарию. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Президент РА в Женеве примет участие в 6-м Всемирном инвестиционном форуме-2018 (World Investment Forum 2018), организуемом Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), который в этом году пройдет под названием «Инвестиции – во имя стабильного развития».

Саркисян выступит на саммите мировых лидеров, организованном в рамках форума. Президент Армении примет участие также в открытии 20-й ежегодной сессии престижного международного форума Crans Montana и станет главным спикером во время обсуждений, посвященных вопросам местной и глобальной безопасности.

Crans Montana является влиятельной площадкой, стимулирующей международное сотрудничество, в ежегодных мероприятиях которой участвуют более 100 лидеров разных стран. В неофициальной обстановке они обсуждают вопросы, связанные с социальными, экономическими проблемами, а также проблемами безопасности.

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