Вице-спикер парламента Армении примет участие в совещании ОДКБ в Петербурге

PanARMENIAN.Net - 22 октября вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов по приглашению ответственного секретаря ПА ОДКБ Петра Рябухина отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где примет участие в совещании по организации работ заседания Совета и пленарного заседания ПА ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

В ходе поездки намечаются встречи с Рябухиным и генеральным секретарем МПА СНГ Юрием Осиповым.

Затем вице-спикер парламента РА по приглашению члена президиума Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского побывает в Москве – для участия в форуме, посвященном армяно-российским традиционным отношениям, культурным связям двух народов и другим историческим темам, где выступит с докладом.

Ранее стало известно, что заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце октября будет перенесено из Еревана в Москву из-за внеочередных выборов в парламент Армении.