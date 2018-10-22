МИД РА: Международные партнеры должны воздерживаться от увеличения дестабилизации в регионе

PanARMENIAN.Net - И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян 22 октября провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольфом Михалкой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Представив позицию и подходы Армении в вопросе урегулирования карабахского конфликта, Мнацаканян подтвердил приверженность армянской стороны исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

В этом плане Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большую важность формированию атмосферы безопасности и мира, подчеркнув, что международные партнеры должны воздерживаться от действий, которые приводят к гонке вооружений в регионе и увеличивают угрозы дестабилизации.

Михалка представил свою повестку на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа и предстоящие шаги.

По просьбе собеседника Мнацаканян коснулся последних внутриполитических событий в Армении, подчеркнув, что правительство на основании широкого мандата от народа продолжает процесс реформ, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона и правосудия, создание равных возможностей в социальной и экономической сферах.

Мнацаканян подтвердил приверженность властей Армении проведению внеочередных выборов в соответствии с международными стандартами. В этом плане он отметил важность сотрудничества с БДИПЧ/ОБСЕ и другими международными структурами.

Стороны коснулись развитий в регионе, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с офисом спецпредставителя.