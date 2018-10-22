Маск откроет первый тоннель Loop под Лос-Анджелесом до конца 2018 года
22 октября 2018 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый тоннель высокоскоростных подземных магистралей Loop под Лос-Анджелесом «почти готов» и будет открыт 10 декабря. Об этом в своем твиттере сообщил основатель SpaceХ и Tesla Илон Маск.
Строительство проекта ведет основанная Маском The Boring Company. Ранее сообщалось о ее сотрудничестве с метрополитеном Лос-Анджелеса, пишут «Ведомости».
Средняя скорость передвижения составит около 240 км/ч. Одна капсула Loop будет вмещать до 16 человек, билет на нее обойдется в $1. Предполагается, что проект станет отправной точкой к созданию 60-мильной тоннельной сети по всему городу.
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
Последние новости
Марсело хочет перейти в «Ювентус» вслед за Роналду Бразилец уже уведомил руководство «сливочных» о своих планах
Парламент Армении не принял поправки в Избирательный кодекс РА Проект был отклонен соотношением голосов 56 «за» и 3 «против».
Израиль откроет границу с сектором Газа В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось
МИД РА: Международные партнеры должны воздерживаться от увеличения дестабилизации в регионе Михалка представил свою повестку на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа и предстоящие шаги