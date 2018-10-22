Маск откроет первый тоннель Loop под Лос-Анджелесом до конца 2018 года

PanARMENIAN.Net - Первый тоннель высокоскоростных подземных магистралей Loop под Лос-Анджелесом «почти готов» и будет открыт 10 декабря. Об этом в своем твиттере сообщил основатель SpaceХ и Tesla Илон Маск.

Строительство проекта ведет основанная Маском The Boring Company. Ранее сообщалось о ее сотрудничестве с метрополитеном Лос-Анджелеса, пишут «Ведомости».

Средняя скорость передвижения составит около 240 км/ч. Одна капсула Loop будет вмещать до 16 человек, билет на нее обойдется в $1. Предполагается, что проект станет отправной точкой к созданию 60-мильной тоннельной сети по всему городу.