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Маск откроет первый тоннель Loop под Лос-Анджелесом до конца 2018 года

Маск откроет первый тоннель Loop под Лос-Анджелесом до конца 2018 года
22 октября 2018 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Первый тоннель высокоскоростных подземных магистралей Loop под Лос-Анджелесом «почти готов» и будет открыт 10 декабря. Об этом в своем твиттере сообщил основатель SpaceХ и Tesla Илон Маск.

Строительство проекта ведет основанная Маском The Boring Company. Ранее сообщалось о ее сотрудничестве с метрополитеном Лос-Анджелеса, пишут «Ведомости».

Средняя скорость передвижения составит около 240 км/ч. Одна капсула Loop будет вмещать до 16 человек, билет на нее обойдется в $1. Предполагается, что проект станет отправной точкой к созданию 60-мильной тоннельной сети по всему городу.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Маск назвал дату запуска тоннеля под Лос-Анджелесом
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