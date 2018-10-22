Израиль откроет границу с сектором Газа

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил открыть контрольно-пропускные пункты «Эрез» и «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа. Об этом сообщили 21 октября сразу несколько информационных агентств со ссылкой на заявление израильского министерства.

В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось. Возобновление поставок топлива, которое было закуплено для Газы на деньги Катара, в министерстве обсудят позднее, пишет Deutsche Welle.

КПП «Керем-Шалом» используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП «Эрез» - для прохода людей. Израиль закрыл их 17 октября после ракетных обстрелов из Газы.

Ранее Израиль закрывал КПП «Эрез» с 5 по 13 сентября, а КПП «Керем-Шалом» - месяц до 15 августа.