Америабанк заключил с ЕБРР кредитный договор на $20 млн

PanARMENIAN.Net - Америабанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитный договор на $20 млн, из которых - $12.5 млн по программе «Финансирование зеленой экономики» (GEFF).

Америабанк стал первым партнером ЕБРР в Армении, получившим кредит в рамках данной программы. Кредит поможет МСБ и корпорациям инвестировать в экологически чистые технологии («зеленые технологии»).

Механизм финансирования «Зеленой экономики» помогает предприятиям инвестировать средства в технологии адаптации к изменению климата и смягчения их последствий, что также способствует повышению их производительности и снижению затрат.

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007 г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.