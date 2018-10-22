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Парламент Армении не принял поправки в Избирательный кодекс РА

Парламент Армении не принял поправки в Избирательный кодекс РА
22 октября 2018 - 18:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 октября на внеочредном заседании в первом чтении не приняло проект поправок в конституционный закон РА «Избирательный кодекс» и пакет смежных законопроектов.

Проект был отклонен соотношением голосов 56 «за» и 3 «против».

В голосовании приняло участие 59 деоутатов, в том случае, когда для принятия проекта требуется 63 голоса «за» (3/5 голосов).

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