Парламент Армении не принял поправки в Избирательный кодекс РА

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 22 октября на внеочредном заседании в первом чтении не приняло проект поправок в конституционный закон РА «Избирательный кодекс» и пакет смежных законопроектов.

Проект был отклонен соотношением голосов 56 «за» и 3 «против».

В голосовании приняло участие 59 деоутатов, в том случае, когда для принятия проекта требуется 63 голоса «за» (3/5 голосов).