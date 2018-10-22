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Uber намерен запустить службу доставки еды дронами в 2021 году

Uber намерен запустить службу доставки еды дронами в 2021 году
22 октября 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Uber планирует запустить сервис доставки еды дронами сразу на нескольких рынках к 2021 году. Компания разместила на своем сайте сообщение о поиске руководителя подразделения по разработке дронов.

В описании к вакансии говорилось, что соискатель должен будет разработать функционал к 2019 году. Благодаря этому запуск сервиса должен произойти к 2021 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Газета направила запрос в Uber с просьбой прокомментировать сроки запуска проекта. После этого информация о вакансии с сайта компании была удалена. Представитель Uber заявил изданию, что реализация проекта «находится в самом начале».

Uber в рамках подготовки к IPO в 2019 г. может быть оценена в $120 млрд, считают эксперты, опрошенные изданием. Предоставление дополнительных услуг может повысить капитализацию компании, отметили они. Как отмечает издание, компании необходимо станет в будущем получить от регуляторов соответствующие разрешения на полет дронов. Сейчас четкие критерии оценки безопасности работы дронов не сформированы, уточняет газета. На создание нормативно-правовой базы в сфере доставки товаров дронами может потребоваться больше времени чем три года, в течение которых Uber планирует запустить сервис.

В мае Uber начала тестировать доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Гендиректор компании Дара Хосровшахи ранее говорил, что все необходимые разрешения для тестирования получены. Испытания проводились в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Uber в программе участвовали Alphabet (владеет Google), FedEx, Intel и Qualcomm. Всем им департамент транспорта США выдал разрешение на коммерческое тестирование дронов.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Uber планирует запустить службу доставки еды дронами в 2021 году
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