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Марсело хочет перейти в «Ювентус» вслед за Роналду

Марсело хочет перейти в «Ювентус» вслед за Роналду
22 октября 2018 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело рассчитывает сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Бразилец уже уведомил руководство «сливочных» о своих планах. Футболист рассчитывает уйти в туринский «Ювентус», где выступает его бывший одноклубник португальский форвард Криштиану Роналду, пишет Lenta.ru со ссылкой на Calciomercato.

29 августа сообщалось, что сам Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести Марсело. Португалец и его агент рассчитывают, что «Реал» расстанется с защитником за сумму, близкую к 50 миллионам евро.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер 33-летнего футболиста обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Защитник провел 326 матчей в составе «королевского» клуба и 24 раза поражал ворота соперников. Марсело — четырехкратный чемпион Испании. Столько же раз бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридцев. Также футболист регулярно вызывается в сборную Бразилии. На его счету 58 игр и 6 голов в составе национальной команды. Вместе с «селесао» Марсело становился победителем Кубка Конфедераций в 2013 году.

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