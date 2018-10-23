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В Канаде дефицит марихуаны

В Канаде дефицит марихуаны
23 октября 2018 - 10:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Жители Канады столкнулись с дефицитом марихуаны.

Спустя пять дней после легализации в стране употребления каннабиса специализированные магазины сообщили о нехватке этого товара. Для усмирения разгневанных людей, стоящих в длинных очередях за наркотиком, власти привлекли полицию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Бывший начальник полиции Торонто Билл Блэр, который возглавлял государственную программу легализации, признался, что спрос населения удовлетворить не удалось. «Мы ожидали, что могут случиться определенные накладки и поставки прекратятся. Однако у компаний довольно хорошо развита инфраструктура и, уверен, все придет в норму», — отметил он.

По подсчетам властей, жители Канады за год могут купить от 800 тысяч до миллиона килограммов наркотика. При этом, по опросам, более 70 процентов канадцев не планируют употреблять марихуану.

На фоне дефицита серьезно упали в цене акции четырех крупнейших поставщиков каннабиса.

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. 17 октября закон вступил в силу.

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