В Канаде дефицит марихуаны
23 октября 2018 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Жители Канады столкнулись с дефицитом марихуаны.
Спустя пять дней после легализации в стране употребления каннабиса специализированные магазины сообщили о нехватке этого товара. Для усмирения разгневанных людей, стоящих в длинных очередях за наркотиком, власти привлекли полицию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Бывший начальник полиции Торонто Билл Блэр, который возглавлял государственную программу легализации, признался, что спрос населения удовлетворить не удалось. «Мы ожидали, что могут случиться определенные накладки и поставки прекратятся. Однако у компаний довольно хорошо развита инфраструктура и, уверен, все придет в норму», — отметил он.
По подсчетам властей, жители Канады за год могут купить от 800 тысяч до миллиона килограммов наркотика. При этом, по опросам, более 70 процентов канадцев не планируют употреблять марихуану.
На фоне дефицита серьезно упали в цене акции четырех крупнейших поставщиков каннабиса.
Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. 17 октября закон вступил в силу.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Украина пожаловалась на Армению в ВТО Украина заявила, что обе страны, являющиеся членами подконтрольного РФ Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны были поэтапно отменить пошлины
Марсело хочет перейти в «Ювентус» вслед за Роналду Бразилец уже уведомил руководство «сливочных» о своих планах
Uber намерен запустить службу доставки еды дронами в 2021 году Представитель Uber заявил изданию, что реализация проекта «находится в самом начале».
Парламент Армении не принял поправки в Избирательный кодекс РА Проект был отклонен соотношением голосов 56 «за» и 3 «против».