Украина пожаловалась на Армению в ВТО

PanARMENIAN.Net - Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы обжаловать введенные Арменией и Киргизией антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб. ВТО опубликовала соответствующие документы 22 октября.

Украина заявила, что обе страны, являющиеся членами подконтрольного РФ Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должны были поэтапно отменить пошлины, которые «выше, чем необходимо, ошибочны и основаны на несовершенных постановлениях, процедурах и положениях», пишет Reuters.

Украина уже подала аналогичную жалобу в ВТО в отношении еще одного члена ЕАЭС – Казахстана.

Страны, обвиняемые в нарушении правил ВТО, имеют 60 дней для решения вопроса или Украина может обратиться в ВТО для вынесения решения.