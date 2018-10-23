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Samsung может представить складной смартфон с гибким дисплеем уже в ноябре

Samsung может представить складной смартфон с гибким дисплеем уже в ноябре
23 октября 2018 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung опубликовала приглашение на конференцию для разработчиков Samsung Developer Conference, которая пройдет 7 и 8 ноября 2018 года в Сан-Франциско.

В приглашении содержится намек на анонс долгожданного складного смартфона с гибким дисплеем. Ранее топ-менеджеры компании уже упоминали, что разработка может дебютировать в ноябре. Таким образом, Samsung может представить новый тип устройств 7 ноября, на открытии конференции, пишет Ferra.ru.

В сентябре президент мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох в интервью назвал смартфон весьма «непростым» в разработке продуктом. Также Ди Джей Кох отметил, что сейчас самое время выпустить подобное устройство, поскольку проведенные опросы показали наличие спроса.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Samsung назвала дату анонса складного смартфона с гибким дисплеем
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