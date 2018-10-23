Twitter по ошибке заблокировал страницу Маска

PanARMENIAN.Net - Страница основателя и гендиректора Tesla Илона Маска в Twitter была заблокирована по ошибке: администрация соцсети посчитала, что его аккаунт взломали. Об этом бизнесмен рассказал в Twitter после восстановления доступа.

«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт хаха», – написал Маск.

Перед блокировкой профиля Маск написал в Twitter, что любит аниме. Под этой записью один из пользователей спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla, на что Маск ответил: «Хочешь купить биткоины?», пишут «Ведомости».

Маск – активный пользователь Twitter. Ранее он написал в своем аккаунте, что хочет сделать Tesla непубличной компанией. Он отметил, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на него в суд и добилась того, что Маск не сможет три года возглавлять совет директоров Tesla. Регулятор заявил, что на самом деле Маск сделал эти записи в Twitter, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс.