Twitter по ошибке заблокировал страницу Маска
23 октября 2018 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Страница основателя и гендиректора Tesla Илона Маска в Twitter была заблокирована по ошибке: администрация соцсети посчитала, что его аккаунт взломали. Об этом бизнесмен рассказал в Twitter после восстановления доступа.
«Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт хаха», – написал Маск.
Перед блокировкой профиля Маск написал в Twitter, что любит аниме. Под этой записью один из пользователей спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla, на что Маск ответил: «Хочешь купить биткоины?», пишут «Ведомости».
Маск – активный пользователь Twitter. Ранее он написал в своем аккаунте, что хочет сделать Tesla непубличной компанией. Он отметил, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на него в суд и добилась того, что Маск не сможет три года возглавлять совет директоров Tesla. Регулятор заявил, что на самом деле Маск сделал эти записи в Twitter, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс.
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