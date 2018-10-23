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Мамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по Карабаху

Мамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по Карабаху
23 октября 2018 - 14:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан надеется, что руководство Армении в ближайшее время «сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса» по карабахскому конфликту в рамках «существующего формата и на основе известной повестки». Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров по Карабаху, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта.

«Беседа на высшем уровне, состоявшаяся между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения (Николом Пашиняном) на полях последнего саммита СНГ в Душанбе, является наглядным примером готовности Азербайджана к содержательному диалогу. Увы, смена власти и наблюдающаяся до сих пор политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс»,- заявил Мамедъяров.

Ранее Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Он отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.

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Ria.ru: Эльмар Мамедъяров: надеемся, Ереван скоро продолжит переговоры по Карабаху
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