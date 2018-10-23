Эрдоган обвинил Саудовскую Аравию в преднамеренном убийстве журналиста

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября рассказал об обстоятельствах гибели 59-летнего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По его словам, тело Хашогги до сих пор не найдено, но у турецкой стороны нет сомнений в том, что это было убийство, которое готовилось заранее – минимум за несколько дней.

«У наших спецслужб есть доказательства, что убийство было преднамеренным», – заявил президент Турции, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что Турция намерена провести самое полное расследование дела, а суд над виновными должен пройти в Стамбуле. «Поскольку все произошло в Стамбуле, этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им (саудовским властям)», – сказал Эрдоган. Также он призвал Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Хашогги и заказчиков операции.

Эрдоган рассказал, что еще 1 октября в генконсульство в Стамбуле из Саудовской Аравии прилетела первая группа подозреваемых в организации убийства из трех человек, затем прибыли еще две группы. 2 октября, в день убийства Хашогги, в генконсульство между 9:50 и 11 часами утра входит группа из 15 человек. В это же время из системы внутреннего видеонаблюдения здания удаляется жесткий диск. Хашогги звонят в 11:50, чтобы подтвердить встречу, и в 13:08 журналист входит в посольство. В 17:50 невеста Хашогги заявила в полицию о том, что его удерживают в генконсульстве помимо его воли. Съемки с внешних камер наблюдения показали, что журналист из здания не выходил.

Джамаль Хашогги, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашогги был убит, новость подхватили мировые СМИ. 20 октября телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашогги в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

23 октября председатель турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расчлененное тело Хашогги обнаружено в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии, но эту информацию не подтвердил Эрдоган.