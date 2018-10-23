Лондонский суд допросит бывшего премьера Грузии Иванишвили

PanARMENIAN.Net - Лондонский суд допросит бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, министра внутренних дел Георгия Гахарию и бывшего вице-премьера Димитрия Кумсишвили.

Представителей правящей в Грузии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» вызовут на допрос в один из судов Лондона по так называемому делу «Омега». Иск по делу Omega Group Tobacco подала известная в мире адвокатская фирма «Фолд фишер», защищающая интересы компании, пишет Sputnik-Армения со ссылкой на телекомпанию Rustavi 2.

Повестку в суд получили пока Гахария и Кумсишвили, в скором времени аналогичное уведомление получит и Иванишвили. Бывших должностных лиц Грузии подозревают в соучастии в мошенничестве и коррупции. В правящей партии все обвинения считают смешными.

Omega Group не раз оказывалась в центре скандалов из-за налогов. В 2004 году прокуратура начала налоговую ревизию и арестовала имущество Omega Group. В результате, в декабре того же года пришлось закрыть спонсируемый компанией телеканал Iberia TV. Телекомпанию вернули Omega Group в 2013 году, когда к власти пришла «Грузинская мечта». А в 2015 году было возобновлено вещание.

В 2016 году Главная прокуратура Грузии установила, что в 2004 году арест имущества компании был направлен на закрытие независимого телеканала. По этому делу даже были предъявлены обвинения экс-министру юстиции Зурабу Адеишвили.

Тема актуализировалась после того, как недавно телекомпания Rustavi 2 распространила серию видео- и аудиозаписей по делу компании Omega Group. На них видно, как бывший министр спорта и по делам молодежи Леван Кипиани убеждает основателя компании Omeda Group Зазу Окуашвили отдать телекомпанию Iberia в обмен на благосклонность властей. Кипиани также советует Окруашвили заплатить экс-премьеру Иванишвили крупную сумму в размере 4 миллионов долларов.