Армения - 78-я в рейтинге человеческого капитала
23 октября 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный банк (ВБ) опубликовал в октябре отчет о потенциале человеческого капитала, согласно которому Армения занимает 78-е место из 157 регионов мира.
При составлении отчета, авторы основывались на показателях детской смертности, качестве образования, его доступности и состоянии здравоохранения.
Так, Армения уступает Азербайджану и Грузии, которые заняли 69-е и 61-е места соответственно.
Сингапур является мировым лидером в области человеческого капитала, за ним следуют Южная Корея, Япония, Гонконг и Финляндия.
Замыкают рейтинг Мали, Нигер, Южный Судан и Чад.
Самое значимое
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении
По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Я не намерен лгать»: Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании В начале октября Криштиану Роналду прекратил выступления за сборную Португалии
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС «Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Америабанк получил 2 премии от NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария Армении Банк признан победителем в номинациях «Лучший оператор счета на рынке депозитарной системы - держатель на рынке иностранных ценных бумаг» и «Лучший член расчетной системы регулируемого рынка»
Лондонский суд допросит бывшего премьера Грузии Иванишвили Представителей правящей в Грузии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» вызовут на допрос в один из судов Лондона по так называемому делу «Омега»