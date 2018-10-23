Армения - 78-я в рейтинге человеческого капитала

PanARMENIAN.Net - Всемирный банк (ВБ) опубликовал в октябре отчет о потенциале человеческого капитала, согласно которому Армения занимает 78-е место из 157 регионов мира.

При составлении отчета, авторы основывались на показателях детской смертности, качестве образования, его доступности и состоянии здравоохранения.

Так, Армения уступает Азербайджану и Грузии, которые заняли 69-е и 61-е места соответственно.

Сингапур является мировым лидером в области человеческого капитала, за ним следуют Южная Корея, Япония, Гонконг и Финляндия.

Замыкают рейтинг Мали, Нигер, Южный Судан и Чад.