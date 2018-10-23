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Америабанк получил 2 премии от NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария Армении

Америабанк получил 2 премии от NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария Армении
23 октября 2018 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился 2 премий на конкурсе «Лучший член 2017», организованном фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении.

Банк признан победителем в номинациях «Лучший оператор счета на рынке депозитарной системы - держатель на рынке иностранных ценных бумаг» и«Лучший член расчетной системы регулируемого рынка».

Цель ежегодной премии «Лучший член 2017», организуемой фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении, заключается в поощрении занимающихся предоставлением инвестиционных услуг компаний, дейтвующих на Бирже и в Депозитарии, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие и улучшение рынка капитала в Армении, а также компаний, которые привержены профессиональной этике.

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