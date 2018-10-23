Америабанк получил 2 премии от NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария Армении
23 октября 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился 2 премий на конкурсе «Лучший член 2017», организованном фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении.
Банк признан победителем в номинациях «Лучший оператор счета на рынке депозитарной системы - держатель на рынке иностранных ценных бумаг» и«Лучший член расчетной системы регулируемого рынка».
Цель ежегодной премии «Лучший член 2017», организуемой фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении, заключается в поощрении занимающихся предоставлением инвестиционных услуг компаний, дейтвующих на Бирже и в Депозитарии, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие и улучшение рынка капитала в Армении, а также компаний, которые привержены профессиональной этике.
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Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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