Америабанк получил 2 премии от NASDAQ OMX Armenia и Центрального депозитария Армении

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился 2 премий на конкурсе «Лучший член 2017», организованном фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении.

Банк признан победителем в номинациях «Лучший оператор счета на рынке депозитарной системы - держатель на рынке иностранных ценных бумаг» и«Лучший член расчетной системы регулируемого рынка».

Цель ежегодной премии «Лучший член 2017», организуемой фондовой биржей NASDAQ OMX Armenia и Центральным депозитарием Армении, заключается в поощрении занимающихся предоставлением инвестиционных услуг компаний, дейтвующих на Бирже и в Депозитарии, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие и улучшение рынка капитала в Армении, а также компаний, которые привержены профессиональной этике.