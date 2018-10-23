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В Москве возникли споры вокруг установки памятника архитектору Алабяну

В Москве возникли споры вокруг установки памятника архитектору Алабяну
23 октября 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Малом Песчаном переулке в столице РФ может появиться памятник главному архитектору Москвы сталинских времен Каро Алабяну. Расходы на создание монумента берёт на себя республика Армения.

Профильная комиссия Мосгордумы уже сказала проекту «да». Но неожиданно вмешались общественники и категорически высказались против памятника. Их не устраивает, как говорили в те же советские годы, моральный облик архитектора. Якобы в 30-е и 40-ые он приложил руку к тому, что возможности творить и создавать шедевры лишились десятки его коллег. А гении той эпохи, такие как Константин Мельников, Иван Леонидов, Веснины, оказались в опале, пишет ТВЦ.

«Для меня, конечно, это абсолютный антигерой, то есть это человек, который кардинально искалечил судьбы многих величайших наших архитекторов», - рассказала старший научный сотрудник музея Москвы Александра Селиванова.

Селиванова начала сбор подписей против установки памятника. Но немало людей предпочитают оценивать Алабяна как профессионала.

Он был одним из авторов проектов Центрального театра Красной армии, вестибюля станции метро «Краснопресненская», павильона армянской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В годы войны он создавал маскировочные проекты для защиты от авиации оборонных заводов. А после стал автором генплана по восстановлению из руин Сталинграда. Его заслуги признавали не только в СССР. В 1936-м он стал почетным членом-корреспондентом Королевского института британских архитекторов, в 1939 - почетным гражданином Нью-Йорка - за проект павильона СССР на международной выставке.

Будет ли достигнут компромисс, сказать трудно. Представители армянского посольства надеются доказать, что Алабян все же достоин памятника. Противники памятника хотят предложить армянской стороне найти другого выдающегося персонажа с безупречной репутацией.

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Tvc.ru. В Москве возникли споры вокруг постройки памятника Алабяну
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