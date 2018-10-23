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Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС

Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
23 октября 2018 - 18:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Членство Азербайджана в ЕАЭС не находится в повестке организации. Об этом заявила 23 октября на пресс-конференции в Ереване член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.

Как отметил советник президента России Сергей Глазьев, ЕАЭС открыт для всех, пишет «Новости-Армения».

«Я уверен, что если бы ЕАЭС охватил все государства постсоветского пространства, конфликтов бы у нас было намного меньше», - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли факт продажи Россией оружия Азербайджану свидетельством ее заинтересованности в продолжении карабахского конфликта.

Армения стала полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года. В настоящее время в организацию входят также Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Членство Азербайджана в ЕАЭС не находится в повестке – Никишина
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