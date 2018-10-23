«Я не намерен лгать»: Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании
23 октября 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист Криштиану Роналду заявил, что не беспокоится на счет обвинений в изнасиловании против него и уверен в исходе дела.
«Я не намерен лгать насчет этой ситуации. Я очень счастлив. Мои адвокаты уверены, и, конечно же, я тоже уверен... Я наслаждаюсь футболом и своей жизнью, есть люди, которые обо мне заботятся, и, конечно же, правда восторжествует, поэтому со мн ой все в порядке»,— заявил Роналду, пишет «Ъ».
Ранее американка Кэтрин Майорга подала иск против Роналду в суд штат Невада. Она утверждает, что футболист изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса в 2009 году. Ее адвокат сообщал, что Роналду все обвинения отвергает.
В начале октября Криштиану Роналду прекратил выступления за сборную Португалии. Он не будет принимать участие в играх до конца года.
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