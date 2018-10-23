Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
23 октября 2018 - 20:24 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 октября, около 12:10, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Айк Саркисян Григорович (1999 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Военнослужащего доставили в госпиталь. Состояние оценивается как удовлетворительное.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
В период с 14 по 20 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 80 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 500 выстрелов.
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