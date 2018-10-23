Карабахский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 23 октября, около 12:10, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Айк Саркисян Григорович (1999 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Военнослужащего доставили в госпиталь. Состояние оценивается как удовлетворительное.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

В период с 14 по 20 октября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 80 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 500 выстрелов.