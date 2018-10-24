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Заседание парламента РА началось: В повестке - избрание премьера

Заседание парламента РА началось: В повестке - избрание премьера
24 октября 2018 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 октября началось заседание Национального собрания Армении. Зарегистрировался 61 депутат.

В повестке заседания - избрание премьер-министра Армении: единственный кандидат - и.о. премьера Никол Пашинян, которого выдвинул блок «Елк».

Согласно планам Пашиняна, парламент должен дважды не избирать премьера, чтобы распуститься. А в декабре будут проведены досрочные парламентские выборы.

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