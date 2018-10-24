Заседание парламента РА началось: В повестке - избрание премьера
24 октября 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 октября началось заседание Национального собрания Армении. Зарегистрировался 61 депутат.
В повестке заседания - избрание премьер-министра Армении: единственный кандидат - и.о. премьера Никол Пашинян, которого выдвинул блок «Елк».
Согласно планам Пашиняна, парламент должен дважды не избирать премьера, чтобы распуститься. А в декабре будут проведены досрочные парламентские выборы.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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