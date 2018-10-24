Депутат фракции РПА Рузанна Мурадян сложила мандат
24 октября 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Национального собрания от фракции Республиканской партии Армении (РПА) Рузанна Мурадян сложила мандат. Об этом 24 октября на заседании парламента сообщил спикер НС РА Ара Баблоян.
По его словам, если в течение недели после обнародования отставки депутат письменным заявлением не отзывает свое заявление сложении мандата, составляется протокол о прерывании его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания.
Рузанна Мурадян является депутатом с 2012 года.
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