Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24 октября 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-10 зарубежных направлений из Москвы на осенние каникулы для россиян. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.
Среди зарубежных рейсов в топ-10 попали вылеты из Москвы в Минск, Ереван, Кишинев, Баку, Прагу, Тбилиси, Ларнаку, Тиват, Тель-Авив и в Ташкент.
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Калининград, Самару, Екатеринбург, Махачкалу, пишет РИА Новости.
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Сервис путешествий спросил у пользователей, каким они видят себе идеальный отпуск осенью. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.
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