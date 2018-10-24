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Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян

Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24 октября 2018 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-10 зарубежных направлений из Москвы на осенние каникулы для россиян. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Среди зарубежных рейсов в топ-10 попали вылеты из Москвы в Минск, Ереван, Кишинев, Баку, Прагу, Тбилиси, Ларнаку, Тиват, Тель-Авив и в Ташкент.

В десятке самых популярных направлений этой осенью по России вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Калининград, Самару, Екатеринбург, Махачкалу, пишет РИА Новости.

24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом

Сервис путешествий спросил у пользователей, каким они видят себе идеальный отпуск осенью. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

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