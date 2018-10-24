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Армен Саркисян предложил провести в Армении одну из встреч мировых бизнес-лидеров Horasis

Армен Саркисян предложил провести в Армении одну из встреч мировых бизнес-лидеров Horasis
24 октября 2018 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян провел в Женеве встречу с немецким предпринимателем, учредительным президентом действующего в Швейцарии центра Horasis Франком-Юргеном Рихтером. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Рихер предложил Саркисяну выступить в качестве специального спикера на очередной встрече Horasis, которая пройдет в 2019 году в Португалии. Саркисян, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность проведения одной из следующих встреч Horasis-а в Армении.

Собеседники придали важность сотрудничеству с армянскими аналитическими центрами, а также совместным программам в сфере образования.

Horasis – независимый аналитический центр, который организует встречи, предлагая стратегические решения для тех вызовов, с которыми в наше время сталкиваются мир и корпорации. В числе участников встреч Horasis – известные публичные люди, в том числе, лидеры государств и правительств, главы международных корпораций.

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