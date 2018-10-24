Путин и Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября

PanARMENIAN.Net - Следующая встреча президентов России и США может состояться в Париже 11 ноября. Соответствующее предложение Владимир Путин озвучил в беседе с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В столице Франции в этот день пройдут торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, в которых примут участие политические лидеры ряда стран. «Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи», - отметил Болтон, пишет Deutsche Welle.

Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что предварительная договоренность о встрече двух президентов уже достигнута во время переговоров Болтона с секретарем Совета безопасности, а также главами МИД и Минобороны России. По его словам, планируется, что после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут «нормальную двустороннюю встречу».

Встреча советника президента США и президента России продолжалась около полутора часов. Советник Трампа прибыл в Москву на фоне заявлений американского президента о скором выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подробности переговоров не разглашаются. Как отмечается в Twitter американского посольства в России, «Болтон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить широкий спектр вопросов как двухстороннего, так и многостороннего характера, включая продолжающийся конфликт в Сирии и контроль над вооружениями».