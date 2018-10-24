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США аннулируют визы граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги

США аннулируют визы граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги
24 октября 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты намерены аннулировать визы саудитов в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Вашингтоне.

Принятые меры «не станут последним словом», добавил он. Объявленная процедура затронет 21 гражданина Саудовской Аравии, сообщила позднее официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

США «не намерены терпеть» подобные «безжалостные действия», подчеркнул Помпео. По его словам, Вашингтон изучает возможность введения финансовых санкций в отношении причастных к убийству журналиста, пишет Deutsche Welle.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщил, что фрагменты тела Хашогги были обнаружены в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла «драка», которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: США аннулируют визы саудитов в связи с убийством Хашогги
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