Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению и Арцах
24 октября 2018 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - На следующей неделе ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в Армению. Об этом заявила 24 октября на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на следующей неделе в рамках регионального визита в Армению и Азербайджан посетят также Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), пишет Aysor.am.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана, Эльмаром Мамедъяровым 25 и 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
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