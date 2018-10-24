Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению и Арцах

PanARMENIAN.Net - На следующей неделе ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в Армению. Об этом заявила 24 октября на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на следующей неделе в рамках регионального визита в Армению и Азербайджан посетят также Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), пишет Aysor.am.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана, Эльмаром Мамедъяровым 25 и 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.