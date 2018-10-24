МИД РА: Армению заверили, что проданные Азербайджану американские вертолеты - гражданские
24 октября 2018 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос гонки вооружений в регионе всегда находится в повестке армянской стороны. Об этом заявила 24 октября на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя приобретение Азербайджаном американских вертолетов Bell 412 и MD-530F.
Нагдалян отметила, что по информации армянской стороны, американские вертолеты предусмотрены для использования в гражданских целях.
«Нас заверили, что это вертолеты гражданского применения, для чрезвычайных ситуаций, и не могут иметь военного применения», - сказала Нагдалян, пишет Aysor.am.
«Гонка вооружений всегда в повестке армянской стороны и мы призываем международное сообщество избегать действий, которые способствуют гонке вооружений в нашем регионе», - сказала пресс-секретарь МИД Армении.
Ранее на запрос PanARMENIAN.Net в Государственном департаменте США ответили, что американские вертолеты Bell-412, поступившие в Азербайджан, сертифицированы как гражданские. «Для продажи вертолетов как Азербайджану, так и Армении не требуется специальная лицензия Госдепартамента США»,- говорится в ответе Госдепа.
Вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян обратилась с письмом к сопредседателю Комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену Комиссии Тулси Габбард в связи со сведениями о поступлении на вооружение Азербайджана американских вертолетов Bell-412.
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