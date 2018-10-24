Артур Джанибекян назначен председателем совета директоров «Комеди клаб продакшн»

PanARMENIAN.Net - Гендиректором Comedy Club назначен Мурат Каблахов. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром-медиа». Ранее он работал заместителем гендиректора субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).

Первый заместитель гендиректора ГПМ РТВ Артур Джанибекян назначен председателем совета директоров компании ООО «Комеди клаб продакшн».

Адрей Левин, который руководил Comedy Club в должности генерального директора с 2015 г., останется в компании в должности продюсера. Он продолжит развивать телевизионные и внеэфирные проекты и работать над новыми направлениями, пишут «Ведомости».

В ГПМ РТВ входят развлекательные каналы «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2×2, ТНТ4 и «Супер». 10 октября компания объявила о том, что отныне развлекательные каналы холдинга будут напрямую подчиняться генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко, а за программную политику всего холдинга будет отвечать Роман Петренко. С 2015 г. Джанибекян управлял этим субхолдингом, а также был генеральным директором ТНТ.

«Газпром-медиа» называет Comedy Club одним из ключевых проектов субхолдинга. Кроме одноименного шоу компания производит шоу «Танцы», «Песни», «Импровизация», «Однажды в России», «Универ» и многие другие.