Известный политолог Френсис Фукуяма возглавит центр демократии в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси появится центр демократии, которым будет руководить профессор Стэндфордского университета, американский философ и политолог Френсис Фукуяма.

Работа центра будет направлена против автократии и коррупции в регионе. В Тбилиси также состоялась презентация новой книги Фукуяма «Идентичность», пишет Sputnik-Грузия со ссылкой на телеканал Rustavi2.

«Эта книга о росте популизма в мире, что, по-моему, представляет опасность для демократического порядка в мире. В моей книге речь идет об основных принципах глобальной политики. Я рад, что книга вышла и в Грузии», - заявил Фукуяма.

Есихиро Френсис Фукуяма — философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде.

Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», согласно которой распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена на более чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации.