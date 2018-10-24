Известный политолог Френсис Фукуяма возглавит центр демократии в Тбилиси
24 октября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси появится центр демократии, которым будет руководить профессор Стэндфордского университета, американский философ и политолог Френсис Фукуяма.
Работа центра будет направлена против автократии и коррупции в регионе. В Тбилиси также состоялась презентация новой книги Фукуяма «Идентичность», пишет Sputnik-Грузия со ссылкой на телеканал Rustavi2.
«Эта книга о росте популизма в мире, что, по-моему, представляет опасность для демократического порядка в мире. В моей книге речь идет об основных принципах глобальной политики. Я рад, что книга вышла и в Грузии», - заявил Фукуяма.
Есихиро Френсис Фукуяма — философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде.
Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», согласно которой распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его работа была переведена на более чем 20 языков мира и вызвала широчайший резонанс в научной среде и средствах массовой информации.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
«Реал» рассматривает возвращение Моуринью Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес
Известная писательница Антония Арслан прибыла в Арцах В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей с диаспорой.
Болтон: Карабахское урегулирование имеет стратегическое значение Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25 октября прибудет в Ереван
Никола Пашиняна не избрали премьером Армении У парламента РА есть неделя, чтобы избрать премьера