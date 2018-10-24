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Facebook запускает новый Messenger с радикально упрощенным интерфейсом

Facebook запускает новый Messenger с радикально упрощенным интерфейсом
24 октября 2018 - 13:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook запускает новую версию своего приложения обмена мгновенными сообщениями Messenger с радикально упрощенным интерфейсом. Об этом заявил вице-президент Messenger Стэн Чудновский.

«Это новый фундамент, на котором мы сможем строить быстрее, лучше и применяя намного более мощные функции», — отметил он, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNBC.

Вместо девяти вкладок в текущей версии в новом приложении будет всего три: «Сообщения», «Контакты» (включающие истории) и «Группы» (Discover) для бизнес-групп, куда отнесены также игры.

Чудновский сказал, что не ожидает быстрых изменений в монетизации сервиса. Однако он уверен, что сокращение числа вкладок позволит людям понять, что в приложении можно общаться не только с друзьями, но и с компаниями.

Messenger, которым активно пользуются 1,3 млрд человек, неоднократно критиковали за замусоренный интерфейс. Например, функция «Истории» (размещение автоматически удаляемых фото и видео для друзей), позаимствованная у конкурента Snapchat, присутствует в приложении в двух местах.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Facebook решил радикально упростить интерфейс Messenger
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