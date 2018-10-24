Обращение президента Армении к Эрдогану: Прощение приходит после признания
24 октября 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в интервью общественной телерадиокомпании Швейцарии (RTS) затронул тему Геноцида армян в 1915 году и обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
По его словам,намеченные на 11 ноября мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, должны стать также поводом признать или вспомнить Геноцид армян.
«Я не знаю, как можно говорить о Первой мировой войне, не затрагивая трагедию, происшедшую около 105 лет назад, и не упоминая Геноцид. Признание этого факта руководителями государств или призыв будет высоко оценен мною, Арменией и всем армянским народом», - отметил Саркисян.
«Признание Геноцида армян – это не просто признание трагедии, касающейся одного народа. Это в первую очередь первый геноцид 20-го века. Поскольку он не был пресечен, признан и осужден, в дальнейшем геноциды в 20-м веке повторились»,- заявил Саркисян.
На вопрос о призыве к президенту Турции Эрдогану Саркисян ответил, что готов к диалогу.
«Я бы сказал ему, что нам есть о чем поговорить. Ты президент Турции, а я президент Армении. Моя семья, мои предки из Эрзрума, Вана и Битлиса. У моей стариной семьи длинная история. Почему бы нам не поговорить об отношениях между Арменией и Турцией, о наших личных историях? Мы должны поговорить не только об истории, но и будущем, о будущем твоих и моих детей, будущем внуков, будущем наших народов»,- сказал президент.
Он добавил, что является христианином.
«Христианство учит, что всегда есть возможность прощения, однако прощение может быть лишь после признания», - заявил Саркисян.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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