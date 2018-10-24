// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Обращение президента Армении к Эрдогану: Прощение приходит после признания

Обращение президента Армении к Эрдогану: Прощение приходит после признания
24 октября 2018 - 15:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в интервью общественной телерадиокомпании Швейцарии (RTS) затронул тему Геноцида армян в 1915 году и обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

По его словам,намеченные на 11 ноября мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, должны стать также поводом признать или вспомнить Геноцид армян.

«Я не знаю, как можно говорить о Первой мировой войне, не затрагивая трагедию, происшедшую около 105 лет назад, и не упоминая Геноцид. Признание этого факта руководителями государств или призыв будет высоко оценен мною, Арменией и всем армянским народом», - отметил Саркисян.

«Признание Геноцида армян – это не просто признание трагедии, касающейся одного народа. Это в первую очередь первый геноцид 20-го века. Поскольку он не был пресечен, признан и осужден, в дальнейшем геноциды в 20-м веке повторились»,- заявил Саркисян.

На вопрос о призыве к президенту Турции Эрдогану Саркисян ответил, что готов к диалогу.

«Я бы сказал ему, что нам есть о чем поговорить. Ты президент Турции, а я президент Армении. Моя семья, мои предки из Эрзрума, Вана и Битлиса. У моей стариной семьи длинная история. Почему бы нам не поговорить об отношениях между Арменией и Турцией, о наших личных историях? Мы должны поговорить не только об истории, но и будущем, о будущем твоих и моих детей, будущем внуков, будущем наших народов»,- сказал президент.

Он добавил, что является христианином.

«Христианство учит, что всегда есть возможность прощения, однако прощение может быть лишь после признания», - заявил Саркисян.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

 Самое значимое
Ереван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиянЕреван - в топ-10 зарубежных направлений на осень для россиян
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
Мамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по КарабахуМамедъяров: Надеемся, Армения скоро продолжит переговоры по Карабаху
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
Азербайджан внес в «черный список» посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата из РФАзербайджан внес в «черный список» посетивших Карабах журналисток, писательницу и депутата из РФ
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
«Коммерсантъ»: Президент Армении совершил незаявленный визит в Москву
Венецианская комиссия СЕ признала поправки в ИК и досрочные выборы в парламент Армении
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе свыше 80 раз
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
«Реал» рассматривает возвращение Моуринью Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес
На дне Черного моря нашли древнейший на планете неповрежденный корабль 23-метровое греческое торговое судно было найдено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии
Клинтонам и Обаме прислали по почте взрывные устройства По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что 22 октября нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса
Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году Титаник II будет курсировать по маршруту оригинального Титаника, затонувшего в 1912 году