Президент РА: В Париже в 2019 году состоится большой концерт памяти Азнавура
24 октября 2018 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Париже в 2019 году будет организован большой концерт памяти легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Об этом президент Армении Армен Саркисян сообщил в интервью общественной телерадиокомпании Швейцарии (RTS).
Саркисян сказал, что договорился с президентом Франции Эманюэлем Макроном организовать большой благотворительный концерт памяти Азнавура. Он отметил, что концерт, скорее всего, состоится в октябре 2019-го.
«Я предложил президенту Эмманюэлю Макрону в течение года организовать большой благотворительный концерт в Париже в память Шарля Азнавура. Надеюсь, что концерт состоится в октябре 2019 года. Это должен быть благотворительный концерт, для участия в котором будут приглашены всемирно известные артисты и певцы. Я говорил со своими друзьями, и они заявили, что для них будет честью представить свое искусство на этом концерте», - заявил Саркисян.
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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