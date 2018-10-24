В WhatsApp появится функция распознавания пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

PanARMENIAN.Net - Команда популярного мессенджера WhatsApp вскоре добавит в приложение возможность аутентификации пользователей по лицу и отпечаткам пальцев.

Речь идет о версии WhatsApp для iOS, пользователи iPhone смогут получать доступ к мессенджеру по Touch ID или Face ID, пишет Ferra.ru со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo.

Новая возможность WhatsApp была обнаружена в ранней тестовой альфа-версии приложения, которая пока не доступна для установки широким кругом пользователей. В настройках приложения появляется новая опция для Touch ID или Face ID при наличии поддержки Face ID на смартфоне.

После активации, приложение при каждом открытии начинает запрашивать дополнительную аутентификацию, добавляя лишний уровень безопасности