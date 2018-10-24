// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В WhatsApp появится функция распознавания пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

В WhatsApp появится функция распознавания пользователей по лицу и отпечаткам пальцев
24 октября 2018 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда популярного мессенджера WhatsApp вскоре добавит в приложение возможность аутентификации пользователей по лицу и отпечаткам пальцев.

Речь идет о версии WhatsApp для iOS, пользователи iPhone смогут получать доступ к мессенджеру по Touch ID или Face ID, пишет Ferra.ru со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo.

Новая возможность WhatsApp была обнаружена в ранней тестовой альфа-версии приложения, которая пока не доступна для установки широким кругом пользователей. В настройках приложения появляется новая опция для Touch ID или Face ID при наличии поддержки Face ID на смартфоне.

После активации, приложение при каждом открытии начинает запрашивать дополнительную аутентификацию, добавляя лишний уровень безопасности

Ссылки по теме:
Ferra.ru: WhatsApp научится узнавать пользователей по лицу и «пальчикам»
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
«Реал» рассматривает возвращение Моуринью Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес
На дне Черного моря нашли древнейший на планете неповрежденный корабль 23-метровое греческое торговое судно было найдено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии
Клинтонам и Обаме прислали по почте взрывные устройства По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что 22 октября нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса
Известная писательница Антония Арслан прибыла в Арцах В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей с диаспорой.