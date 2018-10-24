Болтон: Карабахское урегулирование имеет стратегическое значение

PanARMENIAN.Net - США понимают, что урегулирование карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение. Об этом сказал 24 октября журналистам находящийся в Баку с визитом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я приехал сюда, чтобы более детально ознакомиться с вопросом. США понимают, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение для нас. Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ США выступают за мирное урегулирование этого конфликта, так как мир важен и для Азербайджана, и для Армении», - заявил Болтон, пишет Haqqin.az.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25 октября прибудет в Ереван. Его визит носит региональных характер: Болтон уже побывал в РФ и Азербайджане, а после Армении отправится в Грузию.