Болтон: Карабахское урегулирование имеет стратегическое значение
24 октября 2018 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - США понимают, что урегулирование карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение. Об этом сказал 24 октября журналистам находящийся в Баку с визитом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Я приехал сюда, чтобы более детально ознакомиться с вопросом. США понимают, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение для нас. Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ США выступают за мирное урегулирование этого конфликта, так как мир важен и для Азербайджана, и для Армении», - заявил Болтон, пишет Haqqin.az.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25 октября прибудет в Ереван. Его визит носит региональных характер: Болтон уже побывал в РФ и Азербайджане, а после Армении отправится в Грузию.
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По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
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