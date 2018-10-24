Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году

PanARMENIAN.Net - Австралийская компания Blue Star Line планирует в 2022 году спустить на воду копию легендарного «Титаника» и отправить его по историческому маршруту.

Титаник II будет курсировать по маршруту оригинального Титаника, затонувшего в 1912 году, пишет Ferra.ru.

Изначально планировалось, что первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк лайнер совершит в 2016 году, затем он был отложен, в сентябре 2018 года работа над проектом была возобновлена.

По задумке Клайва Палмера, основателя Blue Star Line, Титаник II как можно точнее воспроизведет внешность и интерьер оригинала, но станет намного безопаснее и получит современные навигационные технологии. Судно сможет вместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.