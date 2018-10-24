Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году
24 октября 2018 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийская компания Blue Star Line планирует в 2022 году спустить на воду копию легендарного «Титаника» и отправить его по историческому маршруту.
Титаник II будет курсировать по маршруту оригинального Титаника, затонувшего в 1912 году, пишет Ferra.ru.
Изначально планировалось, что первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк лайнер совершит в 2016 году, затем он был отложен, в сентябре 2018 года работа над проектом была возобновлена.
По задумке Клайва Палмера, основателя Blue Star Line, Титаник II как можно точнее воспроизведет внешность и интерьер оригинала, но станет намного безопаснее и получит современные навигационные технологии. Судно сможет вместить 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
«Реал» рассматривает возвращение Моуринью Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес
Известная писательница Антония Арслан прибыла в Арцах В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей с диаспорой.
Болтон: Карабахское урегулирование имеет стратегическое значение Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25 октября прибудет в Ереван
Никола Пашиняна не избрали премьером Армении У парламента РА есть неделя, чтобы избрать премьера