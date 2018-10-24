Известная писательница Антония Арслан прибыла в Арцах

PanARMENIAN.Net - 24 октября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял известную итальянскую писательницу армянского происхождения Антонию Арслан и профессора Нью-Йоркского колледжа Манхеттенвиль Швону Нэш-Маршал. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей с диаспорой.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что визиты в Арцах приобрели регулярный характер, подчеркнув их важность с точки зрения армяноведческих исследований и углубления взаимодействия между Арцахом и разными странами в сфере науки.

В ходе визита в Арцах в 2017 году писательница заявила, что планирует написать книгу об Арцахе.