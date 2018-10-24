Клинтонам и Обаме прислали по почте взрывные устройства
24 октября 2018 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Взрывное устройство было обнаружено утром 24 октября в пригороде Нью-Йорка среди почты, поступившей экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон.
Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлено не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме, пишут «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.
В заявлении Секретной службы США указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.
Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.
По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что 22 октября нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.
Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников издания.
Обама и Билл Клинтон были выдвинуты в президенты США демократической партией. Хиллари Клинтон также претендовала на пост президента США от демократов, но проиграла выборы в 2016 г. Дональду Трампу.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
«Реал» рассматривает возвращение Моуринью Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес
Известная писательница Антония Арслан прибыла в Арцах В ходе встречи, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян, был затронут ряд вопросов, касающихся жизни Арцаха, связей с диаспорой.
Болтон: Карабахское урегулирование имеет стратегическое значение Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25 октября прибудет в Ереван
Никола Пашиняна не избрали премьером Армении У парламента РА есть неделя, чтобы избрать премьера