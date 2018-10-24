Клинтонам и Обаме прислали по почте взрывные устройства

PanARMENIAN.Net - Взрывное устройство было обнаружено утром 24 октября в пригороде Нью-Йорка среди почты, поступившей экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон.

Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлено не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме, пишут «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

В заявлении Секретной службы США указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.

Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что 22 октября нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников издания.

Обама и Билл Клинтон были выдвинуты в президенты США демократической партией. Хиллари Клинтон также претендовала на пост президента США от демократов, но проиграла выборы в 2016 г. Дональду Трампу.