На дне Черного моря нашли древнейший на планете неповрежденный корабль

PanARMENIAN.Net - Британские ученые обнаружили в Черном море самый древний на планете неповрежденный корабль. Он пролежал на дне более 2400 лет.

23-метровое греческое торговое судно было найдено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50-ти милях от побережья Болгарии. Корабль лежит на правом боку, его мачта, рули и скамьи гребцов сохранились в первозданном виде, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщает газета The Times.

Исследователи из проекта The Black Sea Maritime Archaeology (Проекта Черноморской морской археологии) отмечают, что судно похоже на то, что «изображено на известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее».

Корабль сохранился в хорошем виде, благодаря тому, что на глубине ниже 200 метров в Черном море почти отсутствует кислород. По словам ученых, в других морях находка бы не сохранилась неповрежденной.