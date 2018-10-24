«Реал» рассматривает возвращение Моуринью
24 октября 2018 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» рассматривает вариант с возвращением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Переговоры с португальцем ведет второй человек в клубе — вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Pais.
Представители команды обсуждают с тренером способы ухода из английского «Манчестер Юнайтед». Руководство сливочных предлагает Моуринью контракт до 2021 года с зарплатой 10-12 миллионов евро после уплаты налогов.
Моуринью, находящийся на грани увольнения, не хочет уходить в отставку из-за финансовых потерь. Португалец, в случае расторжения контракта со стороны МЮ, получит около 60 миллионов евро, если он сам инициирует расторжение договора — всего около 30 миллионов.
Ранее, 24 октября «Реал» одержал победу над чешской «Викторией» в Лиге чемпионов со счетом 2:1. До этого сливочные не могли выиграть на протяжении пяти матчей подряд. По информации Daily Mail, руководство «Реала» не довольно результатами команды и задумалось об отставке главного тренера Хулена Лопетеги.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013-й. Под его руководством команда стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны.
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